15.06.2019 13:23
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Karşıyaka'da bekleyiş sürüyor

Karşıyaka

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da destek bulamazsa istifa edeceğini söyleyen başkan vekili Gökhan Şensan'ın görevinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da destek bulamazsa istifa edeceğini söyleyen başkan vekili Gökhan Şensan'ın görevinde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen sezon altyapı oyuncularıyla Play-Off oynayarak önemli bir başarıya imza atan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros'un da durumu Gökhan Şensan'ın vereceği karara göre netleşecek.
Yaklaşık 1 haftadır Almanya'da gurbetçi genç oyuncuları izleyen Şensan ve Toros'un hafta içinde İzmir'e dönüp kulüpteki gelecekleri konusunda kararlarını açıklamaları bekleniyor. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer yasağı bulunan Karşıyaka, yeni sezonda da altyapıdan yetişen gençleriyle mücadele edecek.


- İzmir
Kaynak: DHA
İzmir, Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

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