Karşıyaka'da bir ilk: Bisiklet takımı yola çıkıyor

Bisiklet sporunun gelişimine katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in bir belediye bünyesindeki ilk bisiklet takımını kuracak.

16 - 40 YAŞ ARASI HERKESE AÇIK

Saat 08.00'da Sasalı Kuş Cenneti Yumurta Kapısı'ndan başlayacak seçmeler, 16 - 40 yaş aralığındaki tüm bisiklet tutkunlarına açık olacak. Katılımcılardan kimlik ve sağlık raporu istenirken, yol yarış bisikleti ve kask şartı da aranacak. Performans ve fiziksel uygunluk gibi çeşitli kriterlerin değerlendirileceği seçmelere ilişkin, 0505 028 64 16 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

İZMİR'İN İLK BELEDİYE TAKIMI

Karşıyaka Belediyesi tarafından başlatılan bu girişimle, bisiklet sporunun gelişimine katkı sunmak ve yeni sporcuların yetişmesine öncülük etmek istediklerini anlatan Bisiklet Antrenörü Esin Deniz Erdoğan "İzmir'in ilk yol yarış bisiklet takımını kurmak için çalışmalarımıza başladık. Bu takım aynı zamanda, kentimizde bir belediye öncülüğünde kurulmuş ilk bisiklet takımı da olacak" dedi.

"BU GİRİŞİM ÖRNEK OLMALI"

Karşıyaka'yı bisiklet sporunda marka kent haline getirmeyi de hedeflediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: "Hem özel gran fondo hem de ulusal federasyon yarışlarında başarı göstermek, Karşıyaka'yı bisiklet sporunda bir marka haline getirmek istiyoruz. İlerleyen süreçte de altyapımızı kurarak yeni sporcular yetiştireceğiz. Bu girişimin mimarı olan Karşıyaka Belediyesi'ne ve Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a teşekkür ediyor, diğer belediyelere örnek olmasını diliyorum. Yolculuğumuza katkı sağlamak isteyen sponsorların desteklerini de bekliyoruz."