Karşıyaka'da borç azaldı

TFF 3'üncü Lig'in İzmir temsilcilerinden Karşıyaka'da dün gerçekleşen mali genel kurulda, Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimi ibra edildi. Büyükkarcı yönetiminin göreve geldiği 31 Aralık 2018 tarihinde kulübün borcu 67 milyon 483 bin 218 TL iken, 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle borcun 57 milyon 266 bin 436 TL'ye düşürüldüğü açıklandı. Yönetim görevde olduğu zaman zarfı içinde 10 milyon TL'ye yakın bir borç ödeyerek, kulüpteki mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Mali genel kurulda kulübün gelecek sezon taslak bütçesi de masaya yatırıldı. Futbolun 6.5 milyon TL, basketbolun 22 milyon TL, voleybolun 2 milyon TL bütçesi planlandığı bildirildi. Kulübün gelecek sezon tüm faaliyetleri için düşünülen bütçenin 34 milyon 800 bin TL olduğu açıklandı.

YASAK KALKMAYACAK

Futbolda transfer yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda açıklamalarda bulunan Turgay Büyükkarcı, "Tesisleşme olmadan, altyapı sistemi oturmadan, FIFA'lık dosyalar kapanmadan transferin önü açılmaz. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman oturur hesap yaparız. Boş hayaller kurmaya gerek yok. Bir süre daha gençlerimizle yola devam edeceğiz. Bu sezon ortaya koydukları performansı hepimiz ayakta alkışladık" dedi. Basketbolda gelecek tüm eleştirileri göze aldığını belirten Büyükkarcı, "10 milyon 600 bin Euro'ya takım kurduk. Ben de bilirdim 2 milyon Euro daha verip 2 sağlam yabancı almayı, ligi Play-Off'ta bitirmeyi. Ancak o zaman kulüp borçlanacak. Biz el freni çektik. Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor, daha iyi olmamız gerekirdi ancak benim vicdanım rahat. Geçen sezon belediye ile salon sorunları yaşadık. Artık o sorunlar geride kaldı. Söz veriyorum, Türkiye'nin en iyi basketbol alt yapısı biz olacağız" diye konuştu.

STAT YAPILACAK

Stadyum konusunda sıkı takip içinde olduklarını belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "51 kişinin açmış olduğu dava devam ediyor. Ancak güzel bir haber var. Bilir kişinin raporu bizim lehimize. Devam eden davaya bizim dışımızda diğer İzmir kulüpleri de müdahil oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'nden oto park için alınan arsa belediye encümeninden onaylandı. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda ruhsat işlemleri yapılacak ve ardından stat ihaleye çıkılacak. Divan Başkanı Fatih Diniz ile Ak Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile bayram sonrası toplantı yapacağız. Ardından Ankara'ya gidip işlerimizin hızlanması için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

TESİSLEŞMEDE DEV ADIM

Kulübün geleceği için stat ve tesisleşmenin çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Büyükkarcı cümlelerini şu şekilde sürdürdü: "Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde çalışmalara başladık. 30 odalı ve içinde sosyal alanlar olan alanlar yapıyoruz. Dört tane projeleri hazırlanmış tesis dosyamız var. Öncelik vermek istediğimiz yer 60 dönümlük Sasalı'da bulunan yer. Oraya 7 adet saha, ev içinde kamp merkezi bulunan bir tesis yapmayı arzu ediyoruz. Onunla ilgili de gerekli bakanlıklarla bayram sonrası temaslarımıza hız vereceğiz" dedi.

FALL SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Büyükkarcı, bir FIFA dosyasını daha kapattıklarını müjdeledi, "2015-16 sezonunda forma giyen forvet Djiba Fall'a gerekli ödemeyi yaptık. Oluşturduğumuz kaynakla Fall'a 172 bin Euro verdik. Gelebilecek eksi 6 puan silme cezasının engelledik. Görevde olduğumuz süre içinde 4 FIFA dosyasını kapattık ve 24 puan silme cezasının önüne geçtik. Şu an Avrupa'da sadece 1 dosyamız kaldı. Onu da gelecek yıl kapacağız" ifadelerini kullandı.



Kaynak: DHA

- İzmir