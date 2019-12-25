Haberler » Spor » Karşıyaka'da Burak kiralık gitti - Spor

Karşıyaka'da Burak kiralık gitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya'daki kampını sürdüren Karşıyaka'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak Karapınar, Aksaray Belediyespor'a kiralık verildi.

25.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:33 Karşıyaka'da Burak kiralık gitti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında 'daki kampını sürdüren 'da kulüp bulması istenen isimlerden Burak , Aksaray Belediyespor'a kiralık verildi. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişen 20 yaşındaki sol bek, 1 Ocak'ta yeni takımına katılacak. Kaf-Kaf'ta bu sezon ligde şans bulamayan, yalnız Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor önünde görev yapan Burak, geçen sezon ise 3'ü ilk 11 olmak üzere 8 lig maçında forma giymişti. Karşıyaka'da altyapıdan Mustafa Durgun, Çağatay Sevim, Berkan Güner ve Kerem Dönertaş, 9 günlük Antalya kampında takımla birlikte çalışıyor. Takım arkadaşları, A takım kadrosuna alınan 4 genç futbolcunun saçlarını adet olduğu üzere kampta tıraş etti. Yeşil-kırmızılı ekip kamptaki ilk hazırlık maçında 28 Aralık'ta 2'nci Lig'den Niğde Anadolu'yla karşılaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karapınar, Karşıyaka, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:12   Bursa Büyükşehir, Kupa Voley'de tur peşinde - Spor
14:12   Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Spor
14:09   Hamza Hamzaoğlu: "Sio bu hafta da herhalde bizimle beraber olamayacak..." - Spor
14:09   Fernando Muslera'nın idman topu 4 bin 500 TL'ye satıldı - Spor
14:06   Eric Cantona'dan Manchester United'a sert eleştiri - Spor
12:28   Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı - Spor
12:28   Muslera'nın topu açık artırmada satıldı - Spor
11:40   Olaylı derbi sonrası TFF'den Cüneyt Çakır kararı - Spor
10:49   Atalay Babacan ve Mustafa Kapı'nın F.Bahçe'ye transfer olacağı iddia edildi - Spor
25.12.2019 14:14:16