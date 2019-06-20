20.06.2019 11:28
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Karşıyaka'da Büyükkarcı'dan birlik çağrısı

Karşıyaka

Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yönetimdeki görevini bıraktığını açıklayan Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın istifasını kabul etmediğini açıkladı.

KarşıyakaBaşkanı Turgay Büyükkarcı, yönetimdeki görevini bıraktığını açıklayan Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın istifasını kabul etmediğini açıkladı.
Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Büyükkarcı, "Her zamankinden daha fazla birlikteliğe ve kulübe desteğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Gökhan Şensan'ın kulübe katkıları gerçekten önemli. Basketbolda hedefleri büyütüp yeni ufuklara yelken açtığımız dönemde destek bulamayarak görevinden istifa etmesi bizleri fazlasıyla üzdü. Şimdi tek yumruk olup rakiplerimizin karşısına güçlü bir şekilde çıkma zamanı" dedi. Başkan Büyükkarcı, "Böyle bir dönemde bize ayrılmak değil, kalıp hep birlikte savaşmak yakışır. Bu savaş sadece yönetimin kendi içinde yaratacağı kaynaklarla yapılamaz. Belediyeler, siyasiler, sivil toplum örgütleri ve taraftarlarımız da yanımızda olmalı. Hedef çıtasını yükselttiğimiz bu dönemde Şensan'ın istifasını kabul etmiyor, tüm Karşıyakalıların vereceği maddi manevi destekle tekrar görevine dönerek yolumuza hep birlikte, tek yumruk, tek yürek devam etmek istiyoruz" diye konuştu.


- İzmir
Kaynak: DHA
Karşıyaka,Spor

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