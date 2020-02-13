Haberler » Spor » Karşıyaka'da Caner dönüyor - Spor

Karşıyaka'da Caner dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 haftayı 6 puanla geçen Karşıyaka'da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Fatsa Belediyespor maçında ilk 11'e dönecek.

13.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:37Karşıyaka'da Caner dönüyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 haftayı 6 puanla geçen 'da 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Caner Cengiz, Belediyespor maçında ilk 11'e dönecek.

Geçen sezonun bitiminde altyapıdan profesyonel yapılan oyuncu, ikinci yarıdaki ilk 3 maçta 11'de forma giyerek kariyerinde ilkleri yaşadı. Genç yaşına rağmen performansıyla teknik heyetin gözüne giren futbolcu, geçen hafta kar altındaki buzlu zeminde oynanan 1877 Alemdağspor deplasmanında yedek bekledi. Teknik direktör Soner Tolungüç'ün Harun'un cezalı oluşuyla Caner'i cumartesi günü Fatsa önünde yeniden as kadroya dahil etmesi bekleniyor. Kaf-Kaf'ta Caner oynamazsa Arif, Görkem ve Özgür de Harun'un formasına aday olacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatsa, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 16:43:31