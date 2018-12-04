Karşıyaka'da Danışmanlık Tartışması

04 Aralık 2018 Salı 11:36



04 Aralık 2018 Salı 11:36

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, geçtiğimiz günlerde kulübe danışmanlık yaptığı ve parasını alamadığını öne süren Cemile Aylin Arslan kulübe ihtar çekmişti. Altuğ yönetiminde Genel Sekreterlik görevini yapan kulübün o dönemki hukukçularından Av. Onur Keleş, "Kulübü bağlayıcı veya borç altına sokan böyle bir sözleşme yoktur" dedi.Maddi açıdan zor günler geçiren TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, geçtiğimiz günlerde gelen bir ihtarla şoke olmuştu. Mutlu Altuğ yönetiminde danışmanlık yaptığını söyleyen Cemile Aylin Arslan, yeşil-kırmızılı kulüpten 66 bin Euro istemişti. Yaşanan gelişmenin ardından gözler eski başkan Mutlu Altuğ'a çevrilirken, o dönemde Genel Sekreterlik ve kulübün avukatlığını yapan Av. Onur Keleş, böyle bir sözleşme veya borçlandırıcı herhangi bir işlemin bulunmadığını söyledi."Böyle bir sözleşme yok"Keleş konuyla ilgili yaptığı açıklamada töhmet altında bırakıldıklarını belirterek, "Cemile Aylin Arslan konusunda, kulübü bağlayıcı veya borç altına sokan bir sözleşme yoktur. Mevcut yönetimin, önceki yönetim kurulunda görev yapmış olan bizleri töhmet altında bırakması oldukça yanlış ve vicdansızlıktır. Takımımız ligden düşmüş, yönetim istifa etmiş ve çalışanlar uzun süredir maaş alamamıştı. Transfer yasakları, borçlar, temlikler havalarda uçuşurken 2 kongre boyunca aday çıkmamasından dolayı 104 yıllık kulübün fesih olmaması için biz bir yola çıktık. O dönemden de toplam 7 kişi şu anda mevcut yönetimdedir. Hatta başkan vekilimiz de mevcut yönetimde devam etmektedir. Yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızın yanı sıra, Divan Kurulu, Hukuk Kurulu ve Varlık Yönetim Kurulları mevcut olduğundan dışarıdan ücretli danışmanlık hizmeti alınması söz konusu olmamıştır" diye konuştu."Karşıyaka zarar görüyor"Medya üzerinden yapılan şahsi içerik içeren tartışmaların kulübe zarar verdiğini söyleyen Keleş, "Kulübün küme düştüğü dönemlerde görev almış bazı yöneticilerin yaptığı açıklamaları hayretle okuyorum. Kulüp kayıtlarında bulunduğu üzere görev süremiz boyunca dışarıdan hiçbir kimseden danışmanlık hizmeti alınmadığı aşikardır. Yoğun sportif mücadeleler veren Karşıyaka Spor Kulübü'nün bu tip şahsi haberlerle gündeme gelmesi ve tartışmaların medya üzerinden yürütülmesi şanlı Karşıyakamız'a zarar vermektedir" dedi. - İZMİR