Karşıyaka'da 'demokrasi' konuşulacak

Karşıyaka Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen

HALKA AÇIK BULUŞMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak organizasyonda; yerel yöneticilikte duayen isimlerden Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korel Göymen ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey halkla buluşacak. Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur da yönlendirici olarak panelde yer alacak. Etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

TÜRKİYE'NİN SORUNU

İzmirlileri bu özel buluşmaya davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Demokrasi ve onun vazgeçilmez koşulu katılımcılık, yalnızca yerel yönetimlerin değil, bugün ülkemizin yaşamsal sorunudur. Biz bu dönem Karşıyaka'dan çok güzel örnekler sergileyecek; bu konuda yarattığımız yoğun ilişki ve iletişim ortamından doğacak başarılı sonuçları hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışımızın bir adımı olarak düzenlediğimiz, seçkin konuklarımızın deneyim ve birikimlerini paylaşacağı panelimize tüm duyarlı yurttaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

DUAYENLER KONUK OLACAK

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur da "Panelimizde, yerel yöneticilikte başarının mutlak şartı olan 'Katılımcı Bütçe Belediyeciliği'ni Nilüfer Belediye Başkanı olarak uzun süre mükemmel şekilde uygulayan, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı da az bir oy farkıyla kaybeden Mustafa Bozbey konuğumuz olacak. Sosyal demokrat yerel yönetimler konusunda ülkemizin en önde gelen akademisyenlerden biri olan Prof. Korel Göymen'i de panelimizde İzmirliler ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyacağız. İlgi duyan herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler