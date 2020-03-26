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Karşıyaka'da Doğukan iddialı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden verilen arada sezonun yeniden başlayacağı tarihi bekleyen Karşıyaka'nın genç yıldığı Doğukan İnci gol krallığı yarışında iddialı konumda.

26.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:01
Karşıyaka'da Doğukan iddialı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden verilen arada sezonun yeniden başlayacağı tarihi bekleyen Karşıyaka 'nın genç yıldığı Doğukan İnci gol krallığı yarışında iddialı konumda. Ligde 24 maçta 12 kez rakip fileleri havalandıran, takımda yaptığı asistlerle de zirvede olan 21 yaşındaki futbolcu sezon sonunda krallık tacını takmayı hedefliyor. Karşıyaka'nın yer aldığı 2. Grup'ta lider Kocaelispor 'un forveti Yakup Alkan attığı 14 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyor.

Doğukan'ın yanı sıra yine Kocaelispor'dan Gökdeniz, Derincespor'dan Cihan ve Payasspor'dan Mümin'in de 12'şer golü var. Dünya ve ülkemizi sarsan salgın yüzünden lige verilen arada bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Doğukan İnci, "Takımımın başarısı için sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Oynadığım pozisyondan dolayı gole yakınım. İnşallah sezon başladığı zaman hem şampiyonluk kupasını hem de gol kralı tacını Karşıyaka'ya getiririz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Karşıyaka, Spor

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