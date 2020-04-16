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Karşıyaka'da Doğukan şampiyonluk istiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka'da kanat oyuncusu Doğukan İnci, hedefinin yeşil-kırmızılı kulüpte şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı.

16.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:57
Karşıyaka'da Doğukan şampiyonluk istiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka 'da kanat oyuncusu Doğukan İnci, hedefinin yeşil-kırmızılı kulüpte şampiyonluk yaşamak olduğunu vurguladı. Karşıyaka'da altyapıyla birlikte 4'üncü yılını geçirdiğini ifade eden genç golcü, "Karşıyaka forması giymek büyük bir onur. Bu mücadelenin içinde olmak büyük bir gurur bizim için. Takım olarak birbirimizi çok iyi tanıyoruz. En kısa zamanda üst liglere çıkacağımıza eminiz" dedi.

Yeşil-kırmızılı formayla bu sezon attığı 12 golle dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki sol kanat, "Altyapıdan beri çok büyük hedeflerimiz vardı. Karşıyaka formasını giymek bize nasip oldu, şimdi sırada şampiyonluk yaşamak var. Bu sezon futbolumun olgunlaştığını hissediyorum. Yakaladığım pozisyonları gol yapmak için son vuruşlara çok çalışıyorum. Asist yapmak da benim için önemli. İnşallah sezon sonu hedefimize ulaşırız" diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN TEŞEKKÜR

Koronavirüs salgını nedeniyle ailelerinden izole olmayı tercih eden 18 sağlık çalışanına tesislerinin kapılarını açan Karşıyaka, misafirlerinin teşekkür konuşmalarıyla gururlandı. Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden sağlık personeli Şule Oflaz, Gülşah Karakoç ve Nihat Kaya yaptıkları konuşmalarda, "Sağ olsun Karşıyaka Spor Kulübü (KSK) bize kapılarını açtı. Karşıyaka'ya ve kulüp çalışanlarına bize böyle bir imkan sundukları için çok teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Turgay Büyükkarcı'nın talimatıyla 27 Mart'tan bu yana Çiğli'deki Selçuk Yaşar Tesisleri'nde sağlık personellerini ağırlayan yeşil-kırmızılılar, "Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz bu dönemde, kamp merkezini sağlık çalışanlarına tahsis eden tek spor kulübü olarak, 18 emekçimize ev sahipliği yapıyoruz. Canlarını hiçe sayarak toplum sağlığını korumaya çalışan tüm sağlık görevlilerine minnettarız" mesajı yayınladı.


- İzmir

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Karşıyaka, Spor
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