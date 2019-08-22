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Karşıyaka'da Doğukan yine sakatlandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 31 Ağustos'ta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanıyla başlayacak Karşıyaka'da Doğukan'ın sakatlığı nüksetti.

22.08.2019 14:10 Karşıyaka'da Doğukan yine sakatlandı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezona 31 Ağustos'ta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanıyla başlayacak Karşıyaka'da Doğukan'ın sakatlığı nüksetti. Afyonkarahisar kampında Kastamonuspor 1966 ekibiyle oynanan hazırlık maçında kasığından sakatlanan genç futbolcu, Nazilli Belediyespor'la yapılan özel karşılaşmada aynı yerden tekrar sakatlık yaşadı.
Kasığında kısmi yırtık ve kanama meydana gelen Doğukan'ın tedavisi sürüyor. Genç yıldız adayının maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Doğukan, yeni sezon öncesi yönetimin ücretinde yaptığı iyileştirme teklifini az bularak kabul etmemişti. Kaf-Kaf, sezon öncesi son hazırlık maçında yarın saat 17.00'de Torbalı'da Torbalıspor'la karşılaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Büyükçekmece, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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