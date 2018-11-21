Karşıyaka'da Doğukan Yine Yok

TFF
3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda Yeni Orduspor
'la karşılaşacak Karşıyaka
'da tedavisi süren forvet Doğukan İnci, bu hafta da kadroda yer almayacak.
Yeşil-kırmızılı takımın evinde Pazarspor
'u 1-0 mağlup ettiği maçın 20. dakikasında dizindeki sakatlığın nüksetmesi nedeniyle oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kalan genç golcü iyileşemedi. Doğukan'ın özel antrenman programı dahilinde fizyoterapist eşliğinde çalıştığını belirten teknik direktör Mesut Toros
, "Dr. Bülent Zeren'in kontrolünden geçecek. Gelecek hafta takımla antrenmanlara başlamasını bekliyoruz" dedi.
Öte yandan Kaf-Kaf'ta Cenk ve Anıl'ın cezaları sona erdi. - İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu,Orduspor,Karşıyaka
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:41