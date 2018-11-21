21 Kasım 2018, 13:41
»»

Karşıyaka'da Doğukan Yine Yok

Karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda Yeni Orduspor'la karşılaşacak Karşıyaka'da tedavisi süren forvet Doğukan İnci, bu hafta da kadroda yer almayacak.



TFF 3. Lig 2. Grup'ta pazar günü deplasmanda Yeni Orduspor'la karşılaşacak Karşıyaka'da tedavisi süren forvet Doğukan İnci, bu hafta da kadroda yer almayacak.

Yeşil-kırmızılı takımın evinde Pazarspor'u 1-0 mağlup ettiği maçın 20. dakikasında dizindeki sakatlığın nüksetmesi nedeniyle oyundan sedyeyle çıkmak zorunda kalan genç golcü iyileşemedi. Doğukan'ın özel antrenman programı dahilinde fizyoterapist eşliğinde çalıştığını belirten teknik direktör Mesut Toros, "Dr. Bülent Zeren'in kontrolünden geçecek. Gelecek hafta takımla antrenmanlara başlamasını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Kaf-Kaf'ta Cenk ve Anıl'ın cezaları sona erdi. - İzmir Türkiye Futbol Federasyonu,Orduspor,Karşıyaka
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:41



YORUMLAR