Karşıyaka'da fidan dikim şenliği!

Şenlik havasında geçen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, meclis üyeleri, bürokratlar, CHP İlçe Başkanı Serdar Koç, partililer, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, KARGEM öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri ile el ele veren katılımcılar; hep birlikte çınar, tespih, pavlonya ve akçaağaç fidanlarını dikip can suyu verdi.

"16 BİNE ULAŞTIK"

Karşıyaka genelinde yeşil dokuyu güçlendirmek amacıyla büyük bir azim ve kararlılık ile çalıştıklarını aktaran Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay "Göreve geldiğim ilk aylardan itibaren arkadaşlarımızla çalışıp ağaçlandırma konusunda bir planlama yaptık. Karşıyaka'nın iklimine uygun, bakımı çok zor olmayan ağaç türlerini belirledik. Birkaç ay içerisinde de 16 bine yakın fidanı toprakla buluşturduk. Bugün burada diktiğimiz ağaçlar arasında 8 - 9 yaşında çınar fidanları da var. Bu fidanlar belki 200 yıl yaşayacak ve torunlarımız dahi bu ağaçların yarattığı gölgeden, temiz havadan yararlanacak. Bundan sonraki görev sürem boyunca da mevsimin uygunluğuna paralel olarak dikebildiğimiz kadar ağaç dikmeye devam edeceğiz" dedi.

ÖNCELİK KENT İÇİNE

Ağaçlandırma çalışmalarının kentlerin ve dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Tugay, şöyle devam etti: "İklimi dengeleyen, havayı temizleyen, en bilinen sera gazı olan karbondioksiti oksijene çeviren ağaçlar; iklim değişikliğiyle mücadelenin de en önemli unsurlarından biridir. Öncelikle şehir içinde ağaçlandırmaya ihtiyacımız var. Bu anlayışla kent merkezinde sürdürdüğümüz fidan dikim çalışmalarını tamamladıktan sonra merkez dışı bölgelerimize geçeceğiz. Diktiğimiz tüm fidanlara gözümüz gibi bakacağız ve çocuklarımıza daha yeşil ve güzel bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Yanımızda olup bize güç veren herkese çok teşekkür ediyorum."