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Karşıyaka'da futbolculara motivasyon konuşmaları

TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenerek alan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş, bire bir konuşmalarla oyuncuları motive etmeye çalışıyor.

01.10.2019 13:12Karşıyaka'da futbolculara motivasyon konuşmaları
TFF 3. Lig 2. Grup'ta sezonun ilk galibiyetini 1877 Alemdağspor'u 1-0 yenerek alan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç ve sportif direktör Atilla Güneş, bire bir konuşmalarla oyuncuları motive etmeye çalışıyor. Geçen sezon Play-Off oynayıp bu yılki kötü başlangıçla kendisini düşme hattında bulduğu ligde Alemdağ galibiyetiyle silkinen Karşıyaka'da ilk maçını 3 puanla geçen Tolungüç, oyuncularının psikolojisiyle yakından ilgileniyor. Sportif direktör Atilla Güneş, takımın lige yapılan kötü başlangıçtan olumsuz etkilendiğini belirterek, "Alemdağ maçında alınan 3 puan takımın performansını olumlu etkileyecek müthiş bir motivasyon oldu. Aynı motivasyonla galibiyetleri seri haline getirmeye çalışacağız" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Atilla Güneş, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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