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Karşıyaka'da Hakan iddialı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi Play-Off hattında bitiren Karşıyaka'nın en büyük gol umudu Hakan Kuş, ikinci yarıya çok iyi bir giriş yapacaklarını belirtti.

02.01.2020 12:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:53 Karşıyaka'da Hakan iddialı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk devreyi Play-Off hattında bitiren 'nın en büyük gol umudu Hakan Kuş, ikinci yarıya çok iyi bir giriş yapacaklarını belirtti. Karşıyaka'nın düşme hattına kadar gerilediği sezonun ilk haftalarında suskun kalan ancak daha sonra son 9 maçta attığı 6 golle takımını yarışta iddialı konuma getiren Hakan, " 'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Ekip halinde elimizden geleni zorlu ikinci yarıda yapacağız. Geçen sezon oynadığımız Play-Off bize büyük bir tecrübe kattı. Bu yıl hedefi ıskalamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı. 

İlk haftalarda kaçırdığı goller sonrası taraftarların, teknik ekibin ve takım arkadaşlarının verdiği desteğin kendisini ayakta tuttuğunu belirten 25 yaşındaki forvet, "Bir forvet sürekli gol atmak ister. Ancak bazen işler istediğimiz gibi gitmiyor. Net fırsatları değerlendiremediğim karşılaşmalar sonrası tribünlerin bana vermiş olduğu destek gelecek için bana büyük güç katıyor. Gol atmak attırmak ve bu armaya layık olmak için saha içinde çabalıyoruz. Her futbolcu böyle takımını sahiplenen taraftarı olmasını ister. Biz bu konuda çok şanslıyız. Taraftarlarımız her zaman yanımızda ve bize büyük destek veriyor. Bu sezon omuz omuza arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Antalya, Spor

Kaynak: DHA

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