Karşıyaka'da 'imar planı' hamlesi

Sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda sürdürülebilir bir kent oluşturmayı hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ilçenin tamamına yönelik imar planı revizyon çalışmalarını başlattı. Kentin gelecek 40 yılına ışık tutması amaçlanan yeni imar planları; üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum örgütleri ile Karşıyaka halkının görüş ve önerileri doğrultusunda tasarlanacak.Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda öncelikli hedef; kişi başına düşen yeşil alan oranının artırılması olacak. Karbon salınımının azaltılmasına da katkı sağlamak adına, Karşıyaka'nın her yerine ulaşabilecek bisiklet yolları ve yaya aksları oluşturulacak. Kamuya ait bölgelerde yer altı otopark alanlarının çoğaltılacağı, yeni parklar, sağlık tesisleri, yollar, okul ve pazar alanları tasarlanacağı belirtildi. Yine uygulama imar planı revizyonlarında ilk etap Cumhuriyet ve Örnekköy mahalleleri ile civarındaki bölgelerin belirlendiği, çalışmalara etaplar halinde Karşıyaka'nın tamamının dahil edileceği de kaydedildi.Kentin en önemli marka değerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşı bölgesinde yapılacak düzenlemeler için de önümüzdeki günlerde Dokuz Eylül Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanacak. Birlikte yürütülecek çalışmaların ardından, ulusal çapta 'Kentsel Tasarım Yarışması' düzenlenecek.Katılımcı demokrasi anlayışında çerçevesinde; hazırlık süreçlerine üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum örgütleri ile vatandaşlar da dahil edilecek. Bu amaçla anketler, çalıştaylar, seminerler ve mahalle toplantıları düzenlenecek. Mahallelerin kendilerine özgü sorunlarının ve değerlerinin belirlenmesi için muhtarlar ile iş birliği yapılacak."Amacımız; tüm imar planı revizyonlarını 5 yıl içerisinde bitirmek"Yapılacak imar planı revizyonlarının kentin gelecek 40 yılına ışık tutacağını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Çocuklarımıza daha güzel bir kent bırakmak, bu kentin insanlarını daha çağdaş yaşam koşullarına kavuşturmak istiyoruz. Bu anlayışla Karşıyakamızın tamamında imar planlarını revize edeceğiz. Bu planlar bugünden yarına değişen şeyler değil, bundan 30-40 yıl sonrasını tasarlamamız gerekiyor. Yıllar sonra Karşıyaka'nın şu an yaşadığı sorunların devam etmesine kimsenin gönlü razı olmaz. Farklı dinamikleri ve halkımızı da işin içine katarak en sağlıklı ve en doğru planlamaları yapacağız. Bu ciddi bir zaman gerektiriyor. Amacımız; tüm imar planı revizyonlarını 5 yıl içerisinde bitirmek. Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak bunu başaracağız" dedi.Çalışmalar hakkında bilgi veren Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım da, şunları kaydetti:"Karşıyaka'nın imar planları 1980'li yıllarda yapılmış ve artık ilçemizin tamamında revizyona ihtiyaç var. Karşıyaka yerleşik alanı ve kent dokusu anlamında pek çok yere göre avantajlara sahip olsa da imar sorunları ciddi anlamda sıkıntılı boyutlara ulaşmış durumda. Bu sorunları çözmek; sosyal donatıları ve teknik altyapıları ile adaletli bir şehir yaşamı oluşturabilmek adına imar planlarında bazı düzeltmeleri yapmamız gerekiyor. Bu amaçla Karşıyaka Belediyesi olarak, üst ölçekli planlar doğrultusunda 1/1000 uygulama imar planı revizyonlarını yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bölgeyi çalışacağız. Karşıyaka artık yerleşmiş, bitmiş, yapılacak bir şey yok diye bakmamak lazım. Ruhsatlı yapılaşmaların tamamlandığı yerlerde dahi küçük dokunuşlar yaparak ciddi kazanımlar sağlayacağız." - İZMİR