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Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, sosyal medyada taraftarlarla buluştu

TFF 3'üncü Lig'de koronavirüs salgını kabusu yüzünden durdurulup 2.5 aylık aradan sonra haziran ayında yeniden başlaması hedeflenen sezonu tüm Türkiye gibi eve kapanıp bekleyen Karşıyaka'da kaleci Erdoğan Acar, sosyal medya üzerinden taraftarla buluştu.

05.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 05.04.2020 13:39
Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, sosyal medyada taraftarlarla buluştu

TFF 3'üncü Lig'de koronavirüs salgını kabusu yüzünden durdurulup 2.5 aylık aradan sonra haziran ayında yeniden başlaması hedeflenen sezonu tüm Türkiye gibi eve kapanıp bekleyen Karşıyaka 'da kaleci Erdoğan Acar, sosyal medya üzerinden taraftarla buluştu. Yeşil-kırmızılı ekibin başarılı file bekçisi, soru-cevap etkinliği kapsamında kulübün sosyal medya hesaplarını yönetti. Erdoğan'a takımla ilgili sorular soran yeşil-kırmızılılar cevaplarını direkt kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden aldı. "Hesap bende, kahvemi aldım sorularınızı bekliyorum" mesajıyla Karşıyaka'nın resmi sayfalarından etkinliği başlatan file bekçisi 1 saat boyunca tüm sorulara yanıt verdi.

Erdoğan, maç öncesi batıl inançlarının olup olmadığıyla ilgili soruya başlama düdüğünden önce 3 kale direğine dokunduğunu söyledi. Futbol takımının sezon sonunda 2'nci Lig'e çıkma hedefiyle ilgili soruya, "Takım halinde çok inanıyoruz. Geçen sene bize tecrübe oldu. Bu sene hayalimizi gerçekleştireceğiz inşallah" diyen Erdoğan, antrenmanlardaki penaltı atışlarında kendisini en çok Cenk ve Doğukan'ın zorladığını belirtti. İdolünün A Milli Takım'ın eski yıldızı Rüştü Reçber olduğunu açıklayan genç kaleci, 5 sene içinde Süper Lig'de oynamayı hedeflediğini açıkladı. Erdoğan, salgın nedeniyle evlerinde çalıştıklarını ancak genç bir takım oldukları için lig yeniden başladığında çabuk form tutacaklarını dile getirdi. Etkinlik sonunda 2 taraftar imzalı forma kazandı.

EN GENCİ KARŞIYAKA

Koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında 20 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkmasının geçici olarak yasaklanmasıyla 7 futbolcusu kısıtlamaya takılan Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un en genç takımı unvanını elinde bulunduruyor. Yeşil-kırmızılı ekip, 23.5 yaş ortalamasıyla grubun en genç takımı konumunda. En yaşlı futbolcusu 31 yaşındaki Mustafa Aşan olan Karşıyaka'da sokağa çıkma yasağına takılan Mustafa Çalışkan ve Kerem 18, Berke, Caner ve Mert 19 yaşında.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Karşıyaka, Spor
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Haberler ›› Spor ››Karşıyaka'da kaleci Erdoğan, sosyal medyada taraftarlarla buluştu - Spor

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