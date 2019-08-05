Karşıyaka'da kamp bitiyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezona 25 Temmuz'dan bu yana Afyonkarahisar kampında hazırlanan Karşıyaka, yarın sabah antrenmanının ardından İzmir'e dönecek. Kamp dönüşü bayrama kadar izin yapmayacak yeşil-kırmızılılar, Atatürk Stadı'nda oynanacak 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nda çarşamba günü 1. Lig ekibi Menemenspor'la rakip olacak. Kampta 3 hazırlık maçında galibiyet yüzü görmeyen Kaf-Kaf'ta Teknik Direktör Mesut Toros özel karşılaşmalardaki skorların önemsiz olduğunu belirtti.

Mesut Toros, "İyi ve verimli bir kamp dönemi geçirdik. Yalnız saha sıkıntısı çektik. Takımda herkes çok istekli. Altyapıdan kadromuza dahil ettiğimiz gençler gelecek için iyi sinyaller veriyor. Forma yarışının içinde olup ağabeylerini zorlayacaklar. TSYD Kupası'nın ardından 15 Ağustos'ta Muğlaspor, 18 Ağustos'ta Nazilli Belediyespor'la özel maç oynayacağız. Lige kadar bir maç daha yapıp sezona iyi başlamayı istiyoruz. İyi başlarsak gerisi gelir" dedi.