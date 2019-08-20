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Karşıyaka'da kombineler satışta

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 31 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi geri sayıma geçen Karşıyaka'da, taraftarların merakla beklediği futbol kombine biletleri piyasaya çıktı.

20.08.2019 11:02 Karşıyaka'da kombineler satışta
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 31 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi geri sayıma geçen Karşıyaka'da, taraftarların merakla beklediği futbol kombine biletleri piyasaya çıktı. Sezonluk kombine kart ücretleri kapalı tribün 300, VIP tribün 600 TL olarak belirlendi. Biletler KSK Store'un çarşıdaki mağazasında, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki basketbol ofisinde satılacak. Kombinesini kredi kartı ile almak isteyen taraftarlar, yalnızca Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki ofisten işlem gerçekleştirebilecek. Karşıyaka, iç saha maçlarını son yıllarda olduğu gibi yine İzmir Atatürk Stadı'nda oynayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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