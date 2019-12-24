Karşıyaka'da kongre davası düştü

KARŞIYAKA'da eski başkan Mutlu Altuğ'un 20 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen son olağanüstü seçimli genel kurulun iptal edilmesiyle ilgili açtığı dava, kulüp lehine sonuçlandı. Karşıyaka 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Altuğ'un Karşıyaka Spor Kulübü başkanlığından ayrıldığı kongrenin iptaliyle ilgili açtığı davayı, 1 aylık hak düşürücü süre aşıldıktan sonra dava yoluna gidildiği gerekçesiyle düşürdü. Mahkeme, Altuğ'un 5 Nisan 2018'de açtığı davayla ilgili daha önce 7 ve 15 Mart 2019 tarihlerinde avukatı aracılığıyla yaptığı, "20-21 Ocak 2018 tarihindeki olağanüstü genel kurulda seçim maddesinin öne alınmasının yok hükmünde sayılması, dernek yönetiminin yetkilerinin tedbiren durdurulması konusunda ihtiyati tedbir kararı alınması, kongre belge asıllarının mahkeme kasasında muhafaza altına alınması" taleplerini ara kararla kabul etmemişti. Görevden ayrıldıktan sonra yeni yönetimle arasında karşılıklı hukuk savaşı başlayan Mutlu Altuğ'un Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığı itirazdan da sonuç çıkmamıştı.