Karşıyaka'da Mustafa hazır kıta

TFF 3. Lig 2. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka 'da kadronun en istikrarlı isimlerinden Mustafa Değirmenci, koronavirüs salgını kabusuyla ara verilen liglerin yeniden başlayacağı tarihi iple çekiyor. Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılılarda TFF 1. Lig ve 2. Lig'den düşmenin acısını yaşayıp geçen sezon Play-Off yarı finali tecrübesi tadan 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, "Kulübümde 2 kez küme düşme ve geçen sezon gol attığım Vanspor'la oynanan Play-Off maçında trajik bir şekilde elenmenin acısını yaşadım. Ülkemiz ve dünya şu salgından kurtulup ligler başladığında Play-Off oynayıp yarım kalan işimizi bitirmek istiyoruz. Umarım bir an önce salgın tehlikesi geçer ve ligler başlar" diye konuştu.

- İzmir

Kaynak: DHA