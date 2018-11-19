Karşıyaka'da 'Öğretmenler Günü' Coşkusu

Cumhuriyet, Öğretmenlerimiz ve Atatürk isimli söyleşi 24 Kasım Cumartesi günü, saat 16.00'da, Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.

ETKİNLİK 24 KASIM CUMARTESİ GÜNÜ

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleşecek söyleşide, Usta Gazeteci ve Araştırmacı- Yazar Emre Kongar, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değeri ve hayata geçirdiği yenilikleri anlatacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik, ücretsiz ve halka açık olacak.

KODA'DAN ÖĞRETMENLERE ÖZEL KONSER

Konferansın ardından, Karşıyaka Belediyesi Oda Orkestrası Öğretmenler Günü için özel bir konser verecek. Konseri, dünyaca ünlü Şef Rengim Gökmen yönetecek. Konserin ardından Emre Kongar, katılımcılar için kitaplarını imzalayacak. Etkinliğe katılanlara, belediye tarafından Nutuk dağıtılacak.

"HERKESİ DAVET EDİYORUZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Öğretmenler bu ülkenin temel taşı ve gelecek nesillerin sigortasıdır. Ulu Önderimizin, öğretmenlere verdiği değeri biliyor, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Herkesi bu anlamlı günde, bu güzel etkinliğe davet ediyorum" dedi.