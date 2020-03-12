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Karşıyaka'da Okay gitti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'ün yardımcısı İhsan Okay, görevinden ayrıldı.

12.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:10
Karşıyaka'da Okay gitti

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalmasına rağmen Play-Off hattındaki yerini koruyan Karşıyaka 'da teknik direktör Soner Tolungüç'ün yardımcısı İhsan Okay, görevinden ayrıldı. Uzun süredir Tolungüç'ün ekibinde yer alan Okay'ın ailevi sebepler nedeniyle istifa ettiği açıklandı. Futbolda borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan kulüpte eski futbolculardan Cafercan Aksu'nun avukatları, oyuncunun 160 bin TL alacağı için Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde haciz işlemi uygulamaya geldi. Yönetimin görüştüğü avukatlar haciz yapmayıp tesislerden ayrıldı.

Yeşil-kırmızılılara 2013-14 sezonunun devre arasında Tavşanlı Linyitspor'dan bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Cafercan, yarın sezonda 9 maçta forma giyip ayrılmıştı.Öte yandan Elazığ Belediyespor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Kaf-Kaf'ta gribal enfeksiyon geçiren Doğukan tamamen iyileşti. Taraftarların önceki gün prim ve maaşlarını almakta sıkıntı yaşayan futbolculara destek için başlattığı kampanyada Cenk Karace'nin 10 bin, Avni Yelkenbiçer'in 5 bin TL'lik katkısı ve taraftarların yatırdığı miktarlarla şimdiye kadar toplam 20 bin TL rakamına ulaşıldığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

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