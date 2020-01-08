Haberler » Spor » Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor - Spor

Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor'u konuk edeceği maçla başlayacak Karşıyaka'da, Onur Kıntaş'ın 8 aylık forma hasreti de son bulacak.

08.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:38 Karşıyaka'da Onur'un hasreti bitiyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ikinci yarıya pazar günü Büyükçekmece 'u konuk edeceği maçla başlayacak 'da, Onur Kıntaş'ın 8 aylık forma hasreti de son bulacak. Yeşil-kırmızılılarda sezon başında sözleşmesi yenilenmeyip başka bir kulüple de anlaşmayan tecrübeli sol bek, kasım ayında takıma döndü. Devre arasında Antalya kampına da katılan Onur'un lisansı ara transfer ve tescil döneminde çıkarılacak.

Karşıyaka formasını son olarak geçen sezon 15 Mayıs'ta Vanspor'la oynanan Play-Off rövanş maçında giyen futbolcu, 8 ay sonra ilk kez pazar günü kadroda yer alacak. Maç eksiği olan Onur'un 90 dakikaya yedek kulübesinde başlayıp ikinci yarıda sahaya sürülmesi bekleniyor. Altyapıdan çıkıp 2013'ten bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki Onur, geçen sezon ligde tamamı ilk 11'de 31 maçta forma giymişti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Tepecikspor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:24   Fenerbahçe'de Jailson, Isla ve Gustavo antrenmana katıldı - Spor
12:24   Son Dakika | Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu uçak engeline takıldı - Spor
12:21   Altay'da gündem Mehmet ve Semih - Spor
12:20   Tek bacaklı bisikletçi, milli forma için pedala "çift kuvvet" basıyor - Spor
12:19   Yılın İlk Derbisi Manchester City'nin - Spor
11:25   Juventus efsanesi Nedved, Merih Demiral'ı övdü - Spor
11:16   Francesco Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin plajda yaptığı spor, sosyal medyayı salladı - Spor
11:03   Göztepe'de Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin kadro dışı bırakıldı - Spor
10:53   Darko Kovacevic, Yunanistan'da silahlı saldırıya uğradı - Spor
10:06   Aston Villa, Domagoj Vida için Beşiktaş'a teklif yapacak - Spor
8.01.2020 12:29:39