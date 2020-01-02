Karşıyaka'da ortak akıl buluşması

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım ile birlikte Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB)'ne bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi , Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi başkanları ve yöneticilerini ağırladı. Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamı, Örnekköy ve İnönü mahallelerinin bir kısmını kapsayan bölge için hazırlanan Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon Planı'nın, planlama sürecinin, alanın sorun ve potansiyellerinin konuşulduğu buluşmada belediyeye bağlı Plan ve Proje, Etüt ve Proje, İmar ve Şehircilik ve Kentsel Tasarım Birimi Temsilcileri de hazır bulundu.

KATILIMINIZ ÇOK ÖNEMLİ

Meslek odalarının öneri ve görüşlerine çok açık olduklarını belirten Başkan Cemil Tugay, "Katılımınızı çok önemsiyoruz. Sizin katkılarınız çok değerli. İyi, doğru şeyler yapmak istiyoruz. Her türlü eleştiri ve öneriye açığız. Amacımız palyatif bir şeyler yapmak değil, uzun vadeli sonuçları doğru olan işler yapmak istiyoruz. Bazen kısa vadede bazı şeyler pırıl, pırıl çok güzel görünüyor ama zaman geçtikçe ne kadar yanlış adımlar atıldığını görüyorsunuz. Ama geriye de dönemiyorsunuz. Karşıyaka ne yazık ki böyle onlarca örnekle dolu. Çok da üzüntülüyüm bunları gördüğüm için. O nedenle bundan sonraki süreçte de desteğinizin devamını dileyerek çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Her zaman yerel yönetimlerle işbirliğine hazır olduklarını belirten meslek odası temsilcileri de, kurumların imar planı hazırlık sürecinde meslek odalarından görüş almasının önemine dikkat çekerken Karşıyaka Belediyesi tarafından ilk kez gerçekleştirilen buluşmanın, ilçedeki hassas yönetim anlayışını da gösterdiğini ifade ettiler.