Karşıyaka'da Sanat Dolu Mart

Kültür ve sanat kenti Karşıyaka'da Mart ayı birbirinden renkli konserlerle taçlanacak.

DÜNYA PRÖMİYERİ

Şef Rengim Gökmen yönetimindeki KODA, 4 Mart akşamı arp sanatçısı Bahar Göksu, keman sanatçısı Menevşe Aydoğdu ve klasik kemençe sanatçısı Hatice Doğan Sevinç'i konuk edecek. Konserde Mehmet Can Özer'in Kara Kam adlı eserinin dünya prömiyeri yapılacak. 7 Mart akşamı, İzmir Turuncu Oda Müziği Topluluğu, Dünya Emekçi Kadınlar Günü özel konserine imza atacak.

MUHTEŞEM KONSERLER

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi; 11 Mart'ta da KODA'nın quartet gruplarından 'Akses Quartet'in müzik şölenine ev sahipliği yapacak. KODA 18 Mart'ta ise Çanakkale Şehitleri anısına, Şef Hakan Şensoy yönetiminde, Rumen viyolonsel sanatçısı Anton Niculesco ile muhteşem bir konser verecek. Ayın 25 Mart'taki son konserinde, İzmir Operası solistlerinden Aytül Büyüksaraç, Erdem Erdoğan, Nejad Beğde ve konuk sanatçı Burcu Hancı, Mozart operalarından seçilmiş arya, düet ve terzetler seslendirecek. Sanatçılara piyanist Demet Eytemiz eşlik edecek. Konserlerin biletleri Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nden edinilebilecek.

SANATIN BAŞKENTİ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, " Türkiye'de bir ilçe belediyesi tarafından kurulan ilk oda orkestrası olan KODA, sanat dünyasında önemli bir yer edindi. Muhteşem konserlere imza atmayı sürdüren orkestramız, Mart ayında da sanatseverleri dopdolu bir programla selamlayacak. Ayrıca birbirinden değerli sanatçılarımız da sahnemize konuk olacak. Sanatın ve müziğin coşkusunu paylaşmak isteyen herkesi sanatın başkenti Karşıyaka'ya, Hikmet Şimşek Sanat Merkezimize bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler