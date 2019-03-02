Karşıyaka'da Secder Akıncı Vefası

Kaynak: İHA

İzmir'de Karşıyaka Belediyesi, her yaştan Karşıyakalı'ya deniz sporlarını sevdirmek amacıyla 2016 yılında faaliyete geçirdiği Su Sporları Merkezi'ne, KSK Yelken Şubesi'nin efsane yöneticilerinden Tahir Secder Akıncı'nın ismini verdi. Başkan Akpınar, "Karşıyaka vefa ve onur kentidir. Secder Akıncı ismini bu tesiste ölümsüzleştirmekten son derece mutluyuz" dedi.Karşıyaka Belediyesi 7'den 70'e tüm Karşıyakalılara deniz sporlarını sevdirmek amacıyla 2016 yılında, Balıkçı Barınağı yanında 'Su Sporları Merkezi'ni kurdu. Yaklaşık 2,5 yılda yüzlerce kişi kurslara katıldı, deniz sporları ve kano ile tanıştı. İlçeye değer katan kişilerin isimlerini yaşarken ölümsüzleştiren Karşıyaka Belediyesi, törenle tesise KSK Yelken Kulübü'nün efsane yöneticilerinden Tahir Secder Akıncı'nın ismini verdi. Törene; siyasiler, spor camiasının önde gelen isimleri, Secder Akıncı'nın sevenleri ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı. Başkan Akpınar tören sonunda Akıncı'ya çiçek ve plaket sundu.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, törende yaptığı konuşmada, "Karşıyaka deyince akla vefa gelir; çünkü Karşıyaka vefa kentidir. Beş yılda Karşıyaka ile özdeşleşen Zühtü Işıl, Muharrem Candaş, Osman Nuri Koçtürk (Tarhana Osman), Erol Baş gibi değerli isimleri tesislerimizde, sokaklarımızda ölümsüzleştirdik. Karşıyaka onur kentidir. Bugün de Secder Akıncı için bir aradayız. Secder abi iyi bir Karşıyakalıdır, iyi bir yönetici, iyi bir spor sevdalısıdır. Her şeyden önemlisi adam gibi adamdır. Karşıyaka'nın denizlerinde O'nun adını yaşatacak olmaktan dolayı mutluyuz. Burada genç arkadaşlarımız deniz sporları ile buluşacaklar ve Secder Akıncı'yı örnek alacaklar" dedi.Törende duygu dolu anlar yaşayan Secder Akıncı da, "İnsan hayatında bazı önemli ve asla unutulmayacak günler vardır. Ben bugün bunlardan birini yaşıyorum."İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi, eski milli atlet Semra Aksu ise şöyle konuştu:"Secder Akıncı Karşıyaka'nın ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün emektarıdır. İsminin sonsuza kadar bu tesiste yaşayacak olması önemli bir onurdur." - İZMİR