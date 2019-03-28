Karşıyaka'da Seferberlik

Kaynak: DHA

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 6 haftaya 40 puanla Play-Off yarışında giren Karşıyaka'da Bergama Belediyespor'la 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak iç saha maçında Atatürk Stadı'nın kapalı tribününü doldurmak için seferberlik var. Bergama yönetimi ve Futbol Federasyonu'ndan onay alarak maçın başlama saatini 15.00'ten 19.00'a aldıran Kaıyndumu, biletleri de 1 hafta önceden satışa çıkardı.Yeşil-kırmızılılar, Play-Off yolundaki önemli 90 dakikanın bilet fiyatlarını 20 TL olarak belirledi. Biletler kulübün lisanslı ürün mağazalarında satılıyor. Geçen sezon başından beri ilk kez gece maçına çıkacak İzmir ekibinde taraftarların mücadeleye yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Maça Çeşme'de hafta başında kampa girerek hazırlanacak Karşıyaka'da cezalı Mustafa Aşan dışında eksik bulunmuyor. - İzmir