Karşıyaka'da sıra deplasmanda

TFF 3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağspor önünde evindeki galibiyet hasretine son veren Karşıyaka
, bu hafta Fatsa
Belediyespor'u da yenerek deplasmanda seri başlatmak istiyor. Bu sezon daha önce evinde ligde Kozanspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Muğlaspor'a yenilen Karşıyaka, dış sahada Tepecikspor maçından 1-1 beraberlikle dönüp Erbaaspor'a ise 2-0 mağlup oldu. Ligde 9 gün içinde 3 maça çıkacağı zorlu periyotta olan İzmir temsilcisi, Fatsa galibiyetiyle seri başlatıp bu periyodu maksimum puanla geçmeyi hedefliyor. Karşıyaka, 5 Ekim Cumartesi Fatsa'ya konuk olduktan sonra 9 Ekim Çarşamba Kemerspor 2003'ü ağırlayıp ardından 13 Ekim'de Esenler Erokspor deplasmanına çıkacak.