Karşıyaka'da Sokaklar Resimlerle Süslendi

23 Kasım 2018 Cuma 12:20



23 Kasım 2018 Cuma 12:20

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, cadde ve sokaklar sanatla güzelleşirken, yaya trafiğinin yoğun olduğu merkezi noktalardaki; trafo, duba ve ızgaralar resimlerle süslendi. Eğlenceli resimler, hem çocukların hem de yetişkinlerin beğenisini kazandı.Karşıyaka'nın tüm cadde ve sokaklarını sanatla buluşturan Karşıyaka Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarında görüntü kirliliği oluşturan; trafo, duba ve ızgaraları eğlenceli resimlerle süsledi. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı 'Kent Estetiği Ekibi' tarafından belirlenen noktalar, objelerin benzediği resimler ile süslendi. İlk uygulama örnekleri Karşıyaka İskelesi civarında yapıldı. Duvar ve yer resimleri, başta çocuklar olmak üzere tüm Karşıyakalıların da beğenisini kazandı. Karşıyakalılar resimler önünde bol bol fotoğraf çektirdi.Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, farklı noktalarda benzer çalımaların devam edeceğini ifade ederek, "Sanatın Başkenti Karşıyakamızda, tüm sokaklarımızı ve caddelerimizi bu anlayışla süslüyoruz. Kent Estetiği ekibimizin belirlediği noktalar ve oralar için tasarladığı resimler ilçemizin sanatla renklenmesini sağlıyor" dedi. - İZMİR