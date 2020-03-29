Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karşıyaka'da tarih belirsiz

Dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada futbolculara evlerinden çalışmaları için özel program çıkaran TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın antrenmanlara ne zaman yeniden başlayacağı belirlenmedi.

29.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:23
Karşıyaka'da tarih belirsiz

Dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada futbolculara evlerinden çalışmaları için özel program çıkaran TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Karşıyaka 'nın antrenmanlara ne zaman yeniden başlayacağı belirlenmedi. Liglerin tatil edilmesinin ardından İstanbul 'a ailesinin yanına giderek gelişmeleri bekleyen teknik direktör Sonar Tolungüç, "Ailecek bireysel karantinaya uyup sokağa çıkmıyoruz. Takımla sürekli temas halindeyiz. Bireysel antrenmanları aksatmadan sürdürüyorlar" şeklinde konuştu.

"ANTRENMANLAR BAŞLASA BİLE  YENİDEN FORMA GİYMEK ZAMAN ALIR"

Antrenmanların başlayacağı tarihi belirlemenin güç olduğunu söyleyen Tolungüç, "Federasyon'dan yetkililerle de temas halindeyim. Onlar da ilk kez karşılaşılan durumda belirsizlik yaşıyor. UEFA'da da aynı durum var. Bu şartlarda toplu antrenman yapmak mümkün değil. Tarih belirleyemeyiz. Şehirler arası seyahat yasak olduğundan takımı toplamak istesek özel izin almalıyız. Bireysel çalışmak takım antrenmanı gibi olmuyor. Şu anda tüm takımların yüzde 30 performans kaybı vardır. Bu yüzde 50'ye çıkarsa antrenmanlar başlasa bile yeniden forma girmek zaman alır. Gelişmeleri bekleyeceğiz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İstanbul, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Karşıyaka'da tarih belirsiz - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak’ın oğlundan müjdeli haber Spor
Koronaya yakalanan Abdurrahim Albayrak'ın oğlundan müjdeli haber
F.Bahçe’de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim Spor
F.Bahçe'de Obradovic dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım Spor
Milli yıldızdan dikkat çeken G.Saray ve Beşiktaş itirafı: Anlaşmıştım
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı Spor
G.Saraylı yıldızların virüs için hastaneye yaptıkları yardım alkış aldı
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Spor
14 yaşındaki futbolcu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı Spor
Kulüp sahibinin koronavirüs testi pozitif çıktı, karantinaya alındı
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı Spor
Federasyon, teknik adam dahil 400 kişinin sözleşmesini askıya aldı
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi Spor
Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim, emeklilik için kararını verdi

Son Dakika Spor Haberleri

14:51: Beşiktaş'ın planlarını corona virüs (koronavirüs) bozdu! 250 milyon TL... - Spor 14:46: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu iyileştiğini açıkladı - Spor 14:46: Yukatel Denizlispor'da antrenmanlar 2 Nisan'a ertelendi - Spor 14:32: Guti'nin Real Madrid Yılları - Spor 14:23: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak koronavirüsü yendi - Spor 13:34: Fenerbahçe, Obradovic'le yolları ayırıp Jasikevicius'u göreve getirecek - Spor 12:49: Umut Meraş: Sezon başında Beşiktaş, devre arasında da Galatasaray teklif yaptı - Spor 11:50: Galatasaraylı Ahmet Çalık, Selçuk İnan ve Şener Özbayraklı, hastaneye yatak ve malzeme yardımında bulundular - Spor 11:39: Atletico Madrid'in 14 yaşındaki oyuncusu Christian Minchola, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Spor 10:32: Nurgül Yeşilçay'dan sette korona şarkısını söyleyen Erkan Petekkaya'ya zehir zemberek sözler - Magazin 08:50: Ulaştırma Bakanı'nın Kovid-19 önlemlerinde pasif kaldığı için görevden alındığı iddia edildi - Haberler