Haberler » Spor » Haber

Karşıyaka'da tolungüç dönemi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, teknik direktör Mesut Toros'la yolların ayrılmasının ardından prensipte anlaştığı Soner Tolungüç'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

25.09.2019 16:41Karşıyaka'da tolungüç dönemi
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, teknik direktör Mesut Toros'la yolların ayrılmasının ardından prensipte anlaştığı Soner Tolungüç'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne gelerek Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimle görüşen Tolungüç, imzayı atıp yenileme çalışmaları süren tesislerin son durumunu inceledi. Yeşil-kırmızılılarda 2015-16 sezonunun son 9 haftasında ve 2016-17'nin ilk yarısında görev yapan tecrübeli teknik adam, 2.5 yıl sonra yuvaya döndü. Soner Tolungüç, ligde cumartesi günü 1877 Alemdağspor'la oynanacak maçta takımın başında sahada olacak. Karşıyaka'da takımın eski futbolcu ve teknik adamlarından Atilla Güneş de Tolungüç'ün ilk döneminde olduğu gibi sportif direktörlük görevini yürütecek.



Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:14 Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçını hakem Cüneyt Çakır, Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını...
17:14 flaş!
17:14 Ziraat Türkiye Kupası: Ekol Göz Menemenspor 2 - Kırşehir Belediyespor 1 (Maç sonucu)
17:13 Son Dakika: Galatasaray-Fenerbahçe maçını Cüneyt Çakır yönetecek!
17:10 TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik
17:10 David John Kennedy yeniden Pınar Karşıyaka'da!
17:09 Bodrum belediyesi bodrumspor - erbaaspor (fotoğraflar)