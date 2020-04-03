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Karşıyaka'da Tolungüç her ihtamale hazır

Dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglere süresiz ara veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yaptığı açıklamada liglerin en erken haziran ayında yeniden başlamasını planlandığını duyururken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grupta ekibi Karşıyaka kendisini her ihtimale karşı...

03.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:47
Karşıyaka'da Tolungüç her ihtamale hazır

Dünyayı saran Koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta liglere süresiz ara veren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün yaptığı açıklamada liglerin en erken haziran ayında yeniden başlamasını planlandığını duyururken, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grupta ekibi Karşıyaka kendisini her ihtimale karşı hazır tutuyor. TFF'nin haziran ayından sonra kısa periyotta ligleri oynatıp bitirmeyi hedeflediğini söyleyen teknik direktör Soner Tolungüç, "Salgın nedeniyle haziran ayında da ligler oynanamazsa bu sezonun iptal edilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Mayıs ayında sezonun kalanın oynanıp oynanmayacağı belli olur. Takımların ligler haziranda başlarsa hazırlanmak için en az 15-20 günlük sürece ihtiyacı var. Biz futbolcularımızı bireysel olarak hazır tutuyoruz. Evde yaptıkları bireysel çalışmaların yanında onlara özel diyet programı da çıkardık. Günlük kalori hesaplarını yaptırdık. Bu süreçte oyuncuların formlarını koruyup kilo almamaları da önemli. Kararı bekleyeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Karşıyaka, Spor
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Haberler ›› Spor ››Karşıyaka'da Tolungüç her ihtamale hazır - Spor
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