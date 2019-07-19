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Karşıyaka'da Toros'tan yoğun mesai

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde günde çift idmanla sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, özellikle genç oyuncuları psikolojik olarak da lige hazırlıyor.

19.07.2019 14:05 Karşıyaka
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde günde çift idmanla sürdüren Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, özellikle genç oyuncuları psikolojik olarak da lige hazırlıyor.
Geçen sezon elde edilen önemli başarının ardından kendilerinden beklentilerin yükseldiğini ve bunun bilincinde olduğunu belirten Mesut Toros, "Geçen sezon ortaya koyduğumuz performansın ardından taraftarımız, camiamız bizden bunu sürdürmemiz ve daha iyisini yapmamızı bekliyor. Bunun bilincindeyiz. Oyuncuları sahada hem fizik hem de kafa olarak hazır hale getirmek için yoğun caba harcıyoruz. Genç oyuncularımızın yeteneklerini sahaya yansıtması için kafalarında güçlü ve hazır olması lazım" dedi.
Toros, "Taraftarımız her zaman her yerde yanımızda oldu. Bu sezonda ilk maçtan itibaren tribünleri doldurup bize en büyük itici gücü vereceklerine inancım tam. Biz tek yumruk olduğumuz sürece bu armayı layık olduğu yere taşıyabilecek potansiyelimiz var" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Çiğli, Genç, Spor

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