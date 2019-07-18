18.07.2019 14:07
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Karşıyaka'da Toros'un kozu Doğukan

Karşıyaka

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin performansından çok memnun olduğunu belirtti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona hazırlanan Karşıyaka'da teknik direktör Mesut Toros, genç yıldız adayı Doğukan İnci'nin performansından çok memnun olduğunu belirtti. Yetenekli hücum oyuncusunun çok hırslı olduğunun altına çizen Toros, "Doğukan yeteneklerinin farkına vardı ve her geçen gün üzerine koyarak daha da iyi ye gidiyor. Yeni sezonda ondan çok önemli katkılar bekliyorum. İleri uçtaki en önemli silahlarımızdan biri olacak" dedi.
Transfer yasaklısı yeşil-kırmızılılarda altyapıdan çıkan isimlerden olan 20 yaşındaki Doğukan, yeni sezon öncesi ücretine yapılan iyileştirmeden memnun kalmayıp zam istemişti. Yönetim, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunup geçen yıl primler hariç asgari ücret kazanan oyuncuya yıllık 50 bin TL önerdi. Yeşil-kırmızılı yönetim ile Doğukan'ın önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelerek orta yolu bulması bekleniyor.


- İzmir
Kaynak: DHA
Türkiye Futbol Federasyonu, Mesut Toros, Karşıyaka, Spor

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