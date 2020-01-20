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Karşıyaka'da Tugay'dan stat ve arazi çıkışı

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) geliştirdiği projeyle futbol, basketbol ve voleybol takımlarına altyapı tesisi yapmak için Mavişehir'de Milli Emlak'a devredilen yaklaşık 100 dönümlük spor alanı imarlı arazinin kulübe tahsisini talep eden Karşıyaka'da İlçe Belediye Başkanı...

20.01.2020 16:29 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:29Karşıyaka'da Tugay'dan stat ve arazi çıkışı

İZMİR Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) geliştirdiği projeyle futbol, basketbol ve voleybol takımlarına altyapı tesisi yapmak için 'de Milli Emlak'a devredilen yaklaşık 100 dönümlük spor alanı imarlı arazinin kulübe tahsisini talep eden 'da İlçe Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan da açıklama geldi. Cemil Tugay, yerel bir internet sitesinde katıldığı programda TFF 3. Lig'de transfer yasağıyla ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka için, "Bizim şu anda bir stada ihtiyacımız var. En öncelikli konu bu. Hızla borçlarımızı kapatmaya, transferin önünü açmaya ihtiyacımız var" açıklamasını yaptı."Kulüp başkanı benimle hiçbir temas içinde değil" diyen Belediye Başkanı Tugay, "Gerek görmüyor herhalde. Buna saygım da var. Zorluk çıkarma düşüncemiz yok. Altyapı tesisi olarak 100 dönümlük alanda ne yapılacak bunu anlayamadım. Kulübün en önemli sorunu maddi sorunlar. Transfer yasağı var. Stadı yok. Bu iki soruna çözüm üretmek için mi yapıldığını soruyorum. Yapılıyorsa teşekkür etmek dışında yapacak hiçbir şey yok. Sadece bir Karşıyakalı olarak soruyorum; bu yapılan işler stadın inşaatını başlatacak mı? Kulübün sorunlarını çözecek mi?" dedi.



Mavişehir, Karşıyaka, basketbol, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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