Karşıyaka'da üç gence tam puan

TFF 3'üncü Lig ekibi Karşıyaka
'da teknik direktör Mesut Toros, Afyon kampındaki performanslarıyla dikkat çeken üç futbolcuya ayrı bir parentez açtı. Altyapıdan, A takım alınan 19 yaşındaki Caner Cengiz ve Batuhan Kara'nın ciddi anlamda formayı zorladığını dile getiren deneyimli teknik adam, geçen sezon profesyonel olan 21 yaşındaki Namık Barış Çelik'in sergilediği futbolun da sevindirici olduğunu söyledi.
Bu üç oyuncunun kampta öne çıkan isimler olduğunu belirten Mesut Toros, "Caner, Batuhan ve Barış'ın performansları sevindirici. Tüm takımımdan memnunum. Sakatlık yaşamadan hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu da planlı çalıştığımızın bir göstergesi" diye konuştu.