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Karşıyaka'da uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokakta

Karşıyaka'da uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokakta Karşıyaka'da polisin ve zabıtanın anonslarına rağmen vatandaşlar sokaktaydı İzmir'in en kalabalık alanlarından birisi olan Karşıyaka Çarşısı'nda tüm uyarı ve önlemlere rağmen insan yoğunluğu gözlendi.

04.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:27
Karşıyaka 'da uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokakta
Karşıyaka'da polisin ve zabıtanın anonslarına rağmen vatandaşlar sokaktaydı
İZMİR - İzmir 'in en kalabalık alanlarından birisi olan Karşıyaka Çarşısı'nda tüm uyarı ve önlemlere rağmen insan yoğunluğu gözlendi. Polis ve zabıta ekiplerinin uyarıları ve anonslarına rağmen sokağa çıkan vatandaşlar yine risk oluşturdu.
Türkiye'yi etkisi altına alarak 425 kişinin ölümüne sebep olan korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm yurtta belli başlı önlemler alınıyor ve vatandaşlar uyarılıyor. Yetkililerin "Evde Kal" çağrısına rağmen bazı vatandaşlar uyarıları hiçe sayarak sokağa çıkmaya devam ediyor. İzmir'in en kalabalık yerlerinden biri olan Karşıyaka Çarşısı'nda bugün de insan yoğunluğu gözlendi. Kalabalığa karşı önlem için polis ve zabıta ekipleri çarşıyı boydan boya gezerek vatandaşlara "Evde Kal" çağrısı yaptı. Polis ve çarşı bekçileri de vatandaşlara maske takmaları yönünde ikazda bulundu. Bazı vatandaşların maske ve eldiven kullanmadığını gören bir iş adamı da çarşıda bedava maske ve eldiven dağıttı.
"Bugün maske takamadım, yarın daha dikkatli olacağım"
Karşıyaka Çarşısı'nda maske ile önlem almadan dolaşan bir vatandaş, bugün maske takamadığını yarın daha dikkatli olacağını söyledi. Mustafa Yılmaz isimli vatandaş, "İnsanlar sokağa çıkmasalar daha iyi olur. Bugün maske takamadım, yarın daha dikkatli olacağım. Evden pek çıkmamaya çalışıyorum, ellerimi dezenfekte ediyorum. Ne gerekiyorsa onu yapmamız lazım" diye konuştu.
Maske, eldiven takmayanları gördü; bedava dağıttı
Karşıyaka Çarşısı'nda maske ve eldiven takmayanları gören iş adamı Kemal Sümer ise bedava maske ve eldiven dağıttı. Sümer, "Karşıyaka'daki insanlarımızın birçoğu maske ve eldiven takmıyor. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi tüm halkımızın maske ve eldiven takması gerekiyor. Ben de halkımızı bu konuda bilinçlendirmek için bedava maske ve eldiven dağıtıyorum. Kalabalık alanlarda maske takmak zorunlu. Korona virüs salgınına karşı insanlarımız önlem alsınlar" dedi. Karşıyaka’da uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokakta

Kaynak: İHA

Etiketler: Karşıyaka, Zabıta, Polis, İzmir, Genel

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Karşıyaka'da uyarılara aldırış etmeyen vatandaşlar sokakta
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