Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karşıyaka'da uzaktan eğitim

Dünyayı saran koronavirüs salgınında tüm sportif faaliyetlere ara verilirken henüz ülkemizde ligler ertelenmeden altyapı ve spor okulu çalışmalarını durduran Karşıyaka, genç futbolcu adaylarına online eğitim veriyor.

02.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:14
Karşıyaka'da uzaktan eğitim

Dünyayı saran koronavirüs salgınında tüm sportif faaliyetlere ara verilirken henüz ülkemizde ligler ertelenmeden altyapı ve spor okulu çalışmalarını durduran Karşıyaka , genç futbolcu adaylarına online eğitim veriyor.

Liglere ara verilmeden önce Spor Toto Bölgesel Gelişim U17 Ligi ve U16 Ligi'nde zirve yarışı veren yeşil kırmızılılarda sahalardan uzak kalan bu takımların oyuncuları antrenmanlarını bireysel olarak evlerinden uzaktan eğitimle sürdürüyor.Oyuncularla bilgisayar, tablet ve telefon üzerinden interaktif bir şekilde canlı görüntülü bağlantı yapan Karşıyaka'da U17 takımına Antrenör Utku Baş, U16 takımına ise antrenör Tugan Özküçükler online eğitim veriyor. Tüm futbolcular bu antrenmanlara Karşıyaka eşofmanlarıyla katılıp antrenörlerin talimatlarını bire bir yerine getiriyor. Karşıyaka'da teknik heyetin belirlediği özel program dahilinde evde çalışan A takım oyuncaları saha antrenmanlarına liglerin yeniden başlangıç tarihi belli olduktan sonra başlayacak.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Karşıyaka, Spor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Karşıyaka'da uzaktan eğitim - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Korona bile engel olamadı! Yıldız futbolcu askere gidiyor Spor
Korona bile engel olamadı! Yıldız futbolcu askere gidiyor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo’ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin Spor
Karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya ağır hakaret: O hayvanı gönderin
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf Spor
Zlatan kafaları karıştırdı! Emeklilik için çarpıcı itiraf
Rüştü Reçber’in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber Spor
Rüştü Reçber'in son durumu hakkında, eşinden sevindirici haber
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı Spor
Yıldız futbolcu rezil oldu! +18 site detayı, sosyal medyayı yıktı
İşte Vedat Muriqi’e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi Spor
İşte Vedat Muriqi'e talip olan dünya devi! F.Bahçe bonservisi belirledi
Mesut’un Amine’ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı Spor
Mesut'un Amine'ye aldığı doğum hediyesinin fiyatı dudak uçuklattı
G.Saray’da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı Spor
G.Saray'da Falcao depremi! İndirimi reddetti, yeni takımıyla anlaştı

Son Dakika Spor Haberleri

14:52: Kocasinan Ülküspor Antrenörü İbrahim Sungur Açıklaması - Spor 14:52: Heung-Min Son, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada askerlik hizmetini tamamlayacak - Spor 14:48: Emirhan Aydoğan: "Bazı şeylerin değerini uzak kalınca anlıyorsunuz" - Spor 14:40: Hamit Altıntop'tan dayanışma mesajı - Spor 14:40: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği,... - Spor 14:20: Portekizli siyasetçiden, karantinayı ihlal eden Ronaldo'ya: O hayvanı buradan gönderin - Spor 13:00: Ibrahimovic'ten emeklilik açıklaması: Ne istediğimi bile bilmiyorum - Spor 12:18: Rüştü Reçber'in son durumu hakkında eşi bilgi verdi: Ateşi kontrol altına alındı, gelişmeler iyi yönde - Spor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler 11:20: Filipinler Devlet Başkanı'ndan korona yasaklarına uymayanlara uyarı: Karşı gelen vurulacak - Haberler 11:06: Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için Fenerbahçe 20 milyon euro istiyor - Spor