Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Karşıyaka'da vefa gurubundan hijyen denetimi

Karşıyaka'da Kaymakamlık tarafından kurulan Vefa Destek Gurubuna bağlı İlçe Tarım Müdürlüğü hijyen denetimlerine hız verdi.

31.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:58
Karşıyaka'da vefa gurubundan hijyen denetimi

Tüm Dünyada ve Ülkemizde verilen yeni tip Korona Virüsü (Covid – 19) ile mücadelede önemli yer tutan sağlıklı gıda ürünlerinin üretilmesi çerçevesinde İlçe Tarım Müdürlüğü hijyen denetimlerini artırdı.

İlçe Tarım Müdürlüğü, Karşıyaka 'da gıda üretim yerlerinde yoğun bir hijyen denetiminin yanı sıra denetim yerlerini de hijyen konularında bilgilendiriyor.

Ekmek, unlu mamuller üretim ve satış yerleri, kasap, şarküteri, pizza, pide ve açık olan lokantalar ve gıda perakendecileri İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince yoğun bir şekilde denetleniyor.

İlçe Tarım Müdürü İsmail Emetli başkanlığındaki denetim gurubu "Karşıyakalıların gıdası emin ellerde" diyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: İlçe Tarım Müdürlüğü, Karşıyaka, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Karşıyaka'da vefa gurubundan hijyen denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haberler
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor Haberler
Salgında en çok görülen malzemenin özelliği: Hastalığı bulaştırmıyor
Kiğılı’nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu Haberler
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Türkiye’de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haberler
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
ABD’de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı Haberler
ABD'de koronavirüs kabusu büyüyor! Ölü sayısı 3 bini aştı
İstanbul’da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haberler
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Yoksullara yardım eli! ’Askıda Erzak’ uygulamasını hayata geçirdi Haberler
Yoksullara yardım eli! 'Askıda Erzak' uygulamasını hayata geçirdi
Putin’in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı Haberler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronaya yakalandı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: flash - Haber 17:59: Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok - Haber 17:59: Ceza infaz düzenlemesi, Meclis Başkanlığı'na sunuldu - Haber 17:59: Suriyelilerden kampanyaya destek - Haber 17:58: Ekipler yoğurt ve meyve isteyen yaşlılar için seferber oldu - Haber 17:32: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1801'e ulaştı - Haber 17:30: Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü - Haber 17:10: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu - Haber 17:08: İstanbul'da ürküten koronavirüs fotoğrafları! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi - Haber 17:07: Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi - Haber