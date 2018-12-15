Karşıyaka'da "Zübeyde Hanım" Seferberliği!

Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi, 3 günde 3 bin imza toplayarak geminin Karşıyaka'ya verilmesini istedi.

KARŞIYAKA HALKI SAHİP ÇIKTI

Kordon'da demirli bulunurken bakıma alınan ve restorasyonun ardından kütüphane ve kafe olarak değerlendirileceği öne sürülen Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi için Karşıyakalı sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi, tarihi geminin Karşıyaka'ya verilmesi ve müze olarak sahile demirlemesi için imza kampanyası başlattı. Kampanyaya Türk Kadınlar Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TEMAD, kitle örgütleri ve çok sayıda Karşıyakalı katıldı.

3 GÜNDE 3 BİN İMZA

3 günde 3 binin üzerinde imza toplandı. Toplanan imzaların hafta başında Valiliğe verileceği ve geminin resmi olarak talep edileceği açıklandı. Karşıyaka Belediyesi de İzmir'in simgelerinden biri olan geminin Karşıyaka'ya verilmesi için geçtiğimiz günlerde resmi girişimlerde bulunmuş, gemiyi talep etmişti.

"SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Zübeyde Hanım Gemisi, İzmirimizin simgelerindendir. Millet Kıraathanesi olacağı öne sürülen geminin, Atatürk'ün kenti olan ve annesi Zübeyde Hanım'ı da en önemli emaneti olarak bağrında yaşatan Karşıyaka'ya verilmesini, Karşıyaka'nın sahilinde, Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı ile Kadına Saygı Müzesi'nin yanı başında demirlenmesini talep ediyoruz" dedi.

KARŞIYAKA'YA ÇOK YAKIŞIR

Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Tuna Arslan ise "Zübeyde Hanım Gemisi ile ilgili gelişmeden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın demeci ile bilgi sahibi olduk. İsmi ve niteliği ile kültürel bir değeri olan bu geminin bir kültür kenti olan Karşıyaka'ya yakışacağını düşündük. Üstelik de yenilenmiş olanAtatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'nın yanına demirlenmesi çok anlamlı olacak. Bu nedenle üç gün süren bir imza kampanyası düzenledik. Büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu konuda bize destek olan belediyemize, duyarlı Karşıyakalılara ve görev alan üyelerimizeteşekkür ederiz" dedi.