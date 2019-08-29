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Karşıyaka'dan derin baytur'a tören

KANADA'da 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda U16 kategorisinde şampiyon olarak Türkiye'nin göğsünü kabartan Karşıyakalı milli sporcu Derin Baytur, kulübünün düzenlediği törenle onurlandırıldı.

29.08.2019 14:51 Karşıyaka'dan derin baytur'a tören

KANADA'da 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda U16 kategorisinde şampiyon olarak Türkiye'nin göğsünü kabartan Karşıyakalı milli sporcu Derin Baytur, kulübünün düzenlediği törenle onurlandırıldı.
Yeşil-kırmızılılar, Derin Baytur ve ay-yıldızlı kafiledeki milli yelkenciler için tören düzenledi. Yelken Tesisleri'nde organize edilen törene Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz, Yelken Şube Başkanı Seyhan Evlioğlu ve şube yöneticileri katıldı.



Dünya Şampiyonası, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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