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Karşıyaka'dan giden kulüp bulamadı

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon ortasında ve yeni sezon öncesi kadrodan elenen 6 futbolcu da henüz kendilerine kulüp bulamadı.

31.07.2019 14:07 Karşıyaka'dan giden kulüp bulamadı
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Karşıyaka'da geçen sezon ortasında ve yeni sezon öncesi kadrodan elenen 6 futbolcu da henüz kendilerine kulüp bulamadı. Yeşil-kırmızılılarda 2018-19 sezonunda A takımda forma şansı bulamayan Batuhan Çalışkan, Batuhan Altın ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın oğlu Ersagun Akbar Karaman sözleşmelerini fesheden ilk 3 isim oldu. Karşıyaka'da daha sonra Battal Demirbilek'le yollar ayrıldı. Son olarak yeni sezon öncesi sol bek Onur Kıntaş ve forvet Bartu Umut ile vedalaşıldı. 6 oyuncu da şimdiye kadar herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı.



Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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