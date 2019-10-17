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Karşıyaka'dan gidenler amatörde top koşturuyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'nın sezon öncesi ve geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı 4 futbolcu, kariyerlerine amatör ligde devam ediyor.

17.10.2019 13:02Karşıyaka'dan gidenler amatörde top koşturuyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka'nın sezon öncesi ve geçen sezon devre arasında yollarını ayırdığı 4 futbolcu, kariyerlerine amatör ligde devam ediyor. Yeşil-kırmızılıların eski futbolcularından Bartu Umut, Bölgesel Amatör Lig'deki Salihli Belediyespor'da forma giyiyor. Batuhan Çalıkşan, Bucak Belediye Oğuzhanspor; Batuhan Altın ise Çiğli Belediyespor'la sözleşme imzaladı. Kaf-Kaf'ta forma şansı bulamayınca geçen sezon devre arasında ayrılan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın oğlu Ersagun Akbar Karaman da Bahçelievlerspor'da oynuyor. Karşıyaka'da kadrodan elendikten sonra yaz döneminde bir kulüple sözleşme imzalamayan Onur Kıntaş ve Battal Demirbilek ise bireysel antrenmanlar yapıyor. İki futbolcuya, yönetimden af çıktığı takdirde, devre arasında yuvaya dönüş yolunun açılması ihtimali var. Diğer taraftan, ligde bu hafta Kocaelispor'u konuk edecek Karşıyaka'da taraftarlar, tribünü doldurmak için seferberlik ilan etti.



Türkiye Futbol Federasyonu, Salihli Belediyespor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

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