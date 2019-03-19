Karşıyaka'dan Mutlu Altuğ Açıklaması

Kaynak: İHA

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetimi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, eski başkan Mutlu Altuğ'un açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanların tamamen gerçek dışı olduğu ifadelerine yer verdi.Karşıyaka Spor Kulübü, eski başkan Mutlu Altuğ'un olağanüstü genel kurulun iptali için açtığı dava hakkında yaptığı açıklamaların ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı. "Mutlu Altuğ'un kulübümüz aleyhinde açtığı dava hakkında avukatı ile birlikte bulunduğu beyanlar tamamen gerçek dışıdır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Dava henüz devam etmekte olduğundan, ilgili delil ve belgeler doğal olarak bilirkişi incelemesine esas olmak üzere mahkemeye ibraz edilmiştir. Haberde yer alan mahkemenin el koyduğuna ilişkin bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Nitekim bilirkişi raporu da kulüp lehine verilmiş ve iddiaların aksine usulsüz işlem bulunmadığı, kayıt ve harcamaların uygun olduğuna yöneliktir. Kaldı ki tedbir talepleri önce mahkeme tarafından, daha sonra da Bölge İstinaf Mahkemesi tarafından reddedilip kesinleşmiştir. Bununla birlikte, yargılama henüz devam etmekte olduğundan bu konuda beyanda bulunmaları 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçunu oluşturmaktadır. Bu nedenle kendileri aleyhine ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." - İZMİR