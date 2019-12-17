Karşıyaka'dan transfer açıklaması

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Karşıyaka'da Genel Sekreter Mehmet Yaya, transfer yasağını kaldırma girişimleriyle ilgili bilgi verdi. Daha önce Manisaspor ve Bucaspor'un da yaptığı gibi alacağı kesinleşmiş eski futbolcu ve teknik adamlarından yasağı kaldırmak için tek dönemliğine feragatname almaya çalışan Kaf-Kaf'ta Mehmet Yaya, borçlu oldukları futbol ailesinden 80'e yakın ismin yüzde 80'ninden prensipte olur aldıklarını söyledi. Kulübün resmi sosyal medya sayfalarına açıklama yapan Yaya, transferde kulübün imkanlarının önemli olduğunu belirterek, "Transferin maliyeti de önemli. Sakat ve cezalı futbolcuların çokluğunda alternatif sıkıntısı yaşanabiliyor. Bir teknik adama oyuncu verirsen birşey yapabilir. Oyuncu vermezsen kadro darlığına çözüm bulmak zorunda kalır" şeklinde konuştu.

Kulüpte 4 sezondur süren transfer yasağını kaldırmanın çabası içerisinde olduklarını belirten Genel Sekreter Yaya, "Ancak bu çok kolay değil. Bizim elimizde 19 milyon TL verip transferi hemen açacak kaynak yok. Yönetime geldiğimizde ilk hedefimiz FIFA dosyalarını temizlemekti. Şimdiye kadar bunu başardık. Son dosyayı da kapatırsak Karşıyaka'nın FIFA'da hiçbir borç dosyası kalmayacak. Transfer yasağını kaldırma konusunda sonuna kadar mücadele vereceğiz ama öyle bir paramız yok, ancak ve ancak muvafakatnameler alarak transferi açabiliriz. Bu çok kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor. Yasağı kaldırmak için elimezden geleni yapacağız ama çok büyük, mesai isteyen bir iş" diye konuştu.

Karşıyaka'nın borçlu olduğu futbol ailesinden 80'e yakın kişi olduğunu belirten Yaya, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bu isimlerin alacak dosyaları sektörde 7-8 avukat arasında paylaştırılmış durumda. 8-10 tane de münferit borç dosyası var. Bunların ciddi bir kısmıyla görüştük, yüzde 80'e yakınından prensip olarak olur aldık. Geri dönüşlerde sıkıntıların olduğu dosyalar var. Bu olacak ama bizim transferin sonuna doğru bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. Biz mücadelemizi vereceğiz. Bu takıma bir omuz vermek gerekir. Kadro genişliğini yakaladığımızda bu geliri olmayan ligden çekip kendimizi yukarı atabileceğimizin bilincindeyiz. Bunun için yapılması gereken fedakarlığı yapacağız. Şu an devam eden bayrak kampanyası, zamanında Okan Şahingöz, Makukula gibi dosyalarda kenetlenip camianın neler yapabildiğini herkese gösterdik. Camiamız başarıya aç. Basketbol ve futbolda iyi gidiyoruz. İnşallah bunu transferi açıp taçlandırırız."