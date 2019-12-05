Haberler » Spor » Karşıyaka'dan transfer hamlesi - Spor

Karşıyaka'dan transfer hamlesi

TFF 1'inci Lig'den düştükten sonra 4 sezondur transfer yasağıyla, altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden Karşıyaka, devre arasında yıllar sonra yasağı kaldırmak için çıkış arıyor.

05.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:01Karşıyaka'dan transfer hamlesi

TFF 1'inci Lig'den düştükten sonra 4 sezondur transfer yasağıyla, altyapı patentli aynı kadroyla mücadele eden , devre arasında yıllar sonra yasağı kaldırmak için çıkış arıyor. 3'üncü Lig 2'inci Grup'ta üst üste 4 galibiyetin ardından iç sahada 'a 2-1 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, ara transfer döneminde yasağı açıp kadrosunu şampiyon olacak şekilde takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Daha önce formasını giymiş 50 civarında eski futbolcu ve antrenöre yaklaşık 20 milyon TL kesinleşmiş borcu bulunan Karşıyaka, oyuncular ve avukatlarıyla görüşerek ara transfer döneminde alacaklarından tek dönemliğine feragat etmelerini talep ediyor.Liglerde daha önce Manisaspor, Bucaspor gibi kulüpler borçlu olduğu eski futbolculardan feragatname alarak tek dönemliğine transfer yasağını kaldırdı. Karşıyaka yasağı açarken oyuncular ve avukatlarına bir miktar ödeme yapmak için de kaynak arıyor. Yeşil-kırmızılı kulüp, transfer yasağını devre arasında açabilirse 4 yıldır altyapıdan profesyonel yapılan gençler dışında değişmeyen mevcut kadrosunu takviye edecek. Bazı bölgelerde alternatifi olmayan, elinde Hakan Kuş dışında santrfor bulunmayan Karşıyaka, yasağı kaldırıp şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlıyor. Derincespor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren Karşıyaka'da 5 golle takımın en golcü ismi Doğukan, cezası nedeniyle görev yapamayacak.



Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Karşıyaka, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:38 Anadolu Efes, liderliğini korumak için sahaya çıkıyor - Spor
14:38 Milli futbolcuların asker selamı bilimsel makale oldu - Spor
14:36 Ataşehirli sporculardan kick boksta büyük başarı - Spor
14:27 Nevşehir Belediyespor filede kadrosunu Işıl Kartalkanat ile güçlendirdi - Spor
14:26 Bandırmaspor tarihinin en büyük organizasyonuna hazırlanıyor - Spor
13:55 Mustafa Cengiz: Aileme ve şahsıma saldırı olursa Fatih Altaylı da sorumlulardandır - Spor
13:38 Floyd Mayweather gece kulübünde dansçılara 100 bin dolar dağıttı - Spor
13:24 Galatasaray'da Şener, Emre ve Lemina takımla çalıştı - Spor
12:15 Alvaro Morata eşinin kalçasını ısırdı - Spor
5.12.2019 14:45:40