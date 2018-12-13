Karşıyaka'dan Yeni Yıla Yeni Projeler

13 Aralık 2018 Perşembe 13:57



13 Aralık 2018 Perşembe 13:57

FUTBOL, basketbol ve voleybolda farklı liglerde mücadelesini sürdürürken 55 milyon TL civarındaki borç yüküyle ayakta kalmaya çalışan Karşıyaka'da yönetim, 2019 yılı için şirketleşme ve tesisleşme hamleleri planlıyor. Geçen yıl yoğun olarak şirketleşme gündemini tartışan yeşil-kırmızılılarda Başkan Turgay Büyükkarcı, 2019 yılında Karşıyakalıların sahip olup yöneteceği bir şirket kurmak için çalışmalarını sürdürdükleri açıklamasını yaptı. Kulüplerin artık şirket statüsünde kurumsal kimliğe büründüklerini söyleyen Büyükkarcı, "Yıl başından itibaren hayata geçirmek üzere şirketleşme çalışması yapıyoruz. Karşıyakalıların sahip olup yöneteceği, gelirlerini düzenleyeceği ve artıracağı bir şirketleşme çalışmasına başladık. İsteyen her Karşıyakalı, kuruluş tarihimizden hareketle belirlediğimiz 1912 TL'yi vererek şirket ortağı olabilecek. 2019 yılı başında 4 projeye start vereceğiz" dedi.Amaçlarının gelirlerini artırmak, kullanamadıkları gelirleri kullanılabilir hale getirmek olduğunu belirten Büyükkarcı, "Toplam 55 milyon TL borcumuz var. Futbol takımı ligden düşerse borçlardan kurtulma gibi bir durum yok. Tüm branşlarımız bu durumdan etkileniyor. Ancak tüm branşları kapatırsanız borç sorunu ortadan kalkabilir. Biz ayakta kalmak için kurumlardan destek istiyoruz. Karşıyakalı iş insanlarından, taraftardan destek bekliyoruz. Türkiye'nin futbolda 106 yılı geride bırakmış camiasıyız. Basketbolda tüm Avrupa'da tanınan, yıllardır İzmir'i tanıtan bir markayız" diye konuştu.Yapılamayan Karşıyaka Stadı için yeni yılda yeni ihalenin takipçisi olacaklarını dile getiren Büyükkarcı, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki altyapı yatakhanesinin büyütülmesi, yeni salon ve Sasalı'da 8 adet çim sahanın olacağı yeni tesis için temaslarını sürdürdüklerini ifade etti.ALTYAPIDA BÜYÜK İVMEKARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı, altyapılarının 2018'de yüzde 640 büyüdüğünü söyledi. Çeşitli branşlarda 22 milli sporcuyu bünyelerinde bulundurduklarını belirten Büyükkarcı, "9 farklı branşta sporcu yetiştiriyoruz. 1800 kişilik bir spor organizasyonumuz var. Yarışmacı takımlarımız futbol, basketbol ve voleybolda altyapı patentli sporcusu sayımız çok yüksek. Yelken ve teniste markayız. Zor günleri atlatırsak Karşıyaka'nın önü açık" dedi. - İzmir