Karşıyaka deplasmana abone

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezonun ilk resmi maçına 1 Eylül
'de Tepecikspor
karşısında çıkacak Karşıyaka
, üst üste 5'inci kez lige deplasmanda başlayacak. Geçen sezon ilk hafta yine 3'üncü Lig'de Van Büyükşehir Belediyespor deplasmanına giden yeşil-kırmızılı ekip, 2017-18 sezonunda 2'nci Lig'de ilk maçta Sakaryaspor'la gurbette karşılaştı. Yine 2'nci Lig'de 2016-17 sezonunda ilk hafta Bakspor'a konuk olan Karşıyaka, 1'inci Lig'de yer aldığı son sezonda 2015-16'da ilk maçını Adana Demirspor'la dış sahada oynadı. İzmir temsilcisi, sezonun ilk haftalarında evinde son olarak 2014-15 sezonunda Antalyaspor'u ağırladı.