Karşıyaka-Elaziz Belediyespor: 2-2

STAT: AtatürkHAKEMLER: Emre Yüksel (x), Emrah Akkaya (x), Ömer Kibiroğlu (x)KARŞIYAKA: Erdoğan (xx) - Anıl (x), Cenk (x), Metin (xx), Özgür (xxx), Arif (xx) (Dk. 77 Battal xxx), Fatih (x), Harun (x) DK. 65 Mustafa Değirmenci xx), Mustafa Aşan (xxx), Doğukan (xx), Bartu (xxx)ELAZİZ BELEDİYESPOR: Engin (x) - Osman (xxx), Muhammet Can (xxx) (Dk. 67 Furkan xxx), Samet (xx), Nihat (x), Batuhan (xxx), Cenk (xx) (Dk. 90+1 Ferit), Ferhat (xx), Enver Abdullah (x), Eren Can (xx), Ali (xxx)GOLLER: Dk. 2 Bartu, Dk. 81 Battal ( Karşıyaka ), Dk. 27 Muhammet Can, Dk. 85 Furkan (Elaziz Bld)SARI KARTLAR: Mustafa Aşan, Battal (Karşıyaka), Ferhat, Osman, Altan (Yedek kulübesinde) (Elaziz Bld) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, ilk yarının son maçında evinde Elaziz Belediyespor' ile 2-2 berabere kaldı. Atatürk Stadı'nda 2 binin üzerinde yeşil-kırmızılı taraftarın izlediği karşılaşmada Karşıyaka'nın gollerini 2'nci dakikada Bartu ve 81'nci dakikada Battal, Elaziz'in gollerini ise 27'nci dakikada Muhammet Can ile 85'inci dakikada Furkan attı. Maçta Elaziz'in ikinci golünün ardından ve 90 dakika bitiminde futbolcular arasında tartışma yaşandı. Karşıyakalı futbolcular, maçın hakem üçlüsüne bitiş düdüğünün ardından tepki gösterdi. Bu skorla Karşıyaka ilk yarıyı 21, Elaziz ise 20 puanla tamamladı. Karşıyaka taraftarları, futbolcuları soyunma odasına alkışlarla uğurladı.2'nci dakikada Karşıyaka öne geçti. Anıl'ın sağdan ortasını ceza sahasında Metin kafayla indirdi, Bartu düşerken dönerek vurup ağları havalandırdı: 1-0.23'üncü dakikada gelişen konuk ekip atağında Ali'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Erdoğan kornere çeldi.27'nci dakikada skor eşitlendi. Elaziz'den Ali'nin şutunda Erdoğan'dan dönen topu Muhammet Can tamamladı. Karşıyakalı futbolcuların ofsayt itirazları hakemin gol kararını değiştirmedi: 1-1.38'inci dakikada Karşıyakalı Doğukan, ceza alanında kaleci Engin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Yeşil-kırmızılı futbolcular penaltı beklerken Hakem Emre Yüksel, yardımcısının da uyarısıyla aut verdi.45'inci dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Karşıyakalı Harun'un şutu yan direği sıyırıp auta çıktı.İlk yarı bu skorla bitti.48'inci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Doğukan'ın ortasında Arif'in şutundan sonuç gelmedi.52'nci dakikada ev sahibinden Mustafa Aşan'ın ara pasında Harun'dan önce davranan kaleci Engin topa sahip oldu.58'inci dakikada Doğukan'ın soldan kullandığı kornerde ön direkte Cenk'in kafa şutu auta çıktı.81'inci dakikada Karşıyaka yeniden üstünlüğü yakaladı. Özgür'ün sağ kanattan kullandığı kornerde topu arka direk dibinde Battal ağlarla buluşturdu: 2-1.85'inci dakikada gelişen Elaziz atağında Karşıyaka ceza sahasında oluşan karambolde Furkan, ev sahibi futbolcuların ofsayt itirazları arasında skoru belirledi: 2-2.Mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. - İzmir